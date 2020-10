Bolivie : Arce déclaré officiellement président de la Bolivie

A 8 heures ce matin, le Système de Consolidation Officielle des Résultats du Décompte a rapporté que sur 100% des bulletins dépouillés, le Mouvement Vers le Socialisme (MAS) a obtenu 55,11% des voix. Luis Arce est officiellement le président élu et David Choquehuanca, le vice-président élu.

Carlos Mesa, de Communauté Citoyenne (CC), a obtenu 28,85% des voix et Luis Fernando Camacho, de l’alliance Creemos, 13,97%. Chi Hyun Chung, du Front pour la Victoire (FPV), 1,55% et Feliciano Mamani, du parti Action Nationale de Bolivie (Pan-Bol), 0,52%.

D’après le décompte définitif, on a enregistre 6 153 326 bulletins valides, 91 347 bulletins blancs et 232 358 bulletins nuls. 7 332 926 citoyens avaient été appelés aux urnes et la participation a été de 88,42%.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/bolivia-terminado-el-recuento-de-votos-el-mas-obtuvo-el-5511-y-arce-es-oficialmente-el-presidente-electo-mesa-se-quedo-en-el-2885/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/bolivie-arce-declare-officiellement-president-de-la-bolivie.html