Bolivie : Arce et Choquehuanca élus au premier tour

Après que la dictature d’Añez et son Tribunal Suprême Electoral aient tout fait pour retarder l’annonce des résultats, enfin, à 1 heure du matin, ils es ont annoncés : Lucho Arce et David Choquehuanca seront les prochains président et vice-président de la Bolivie.

Le candidat de droite Carlos Mesa a obtenu 31,5% des voix et le fasciste Fernando Camacho seulement 14,5%.

Militariser le pays comme il n’a fait pendant tous ces jours n’a servi à rien au Gouvernement de fait et le comportement provocateur et violent du ministre Murillo qui non seulement a fait persécuter jusqu’à plus soif les dirigeants et les militants du MAS mais a pratiquement accusé les observateurs des élections d’être des « subversifs » et des « gauchistes » non plus.

Tout s’est effondré pour ces assassins du peuple de Sacaba et de Senkata. A la lumière de ces résultats, tout ce qui leur reste à faire, c’est de fuir en hélicoptère comme l’a fait en son temps un obscur président argentin ou de se préparer à ce que la nouvelle justice leur fasse payer leurs crimes contre l’humanité.

Ce qui est sûr, c’est que le binôme gagnant aura la tâche difficile à cause de la situation de désastre total que la dictature laisse derrière elle mais le pas le plus difficile a déjà été fait et c’est par le vote que le peuple bolivien a réussi à renverser une dictature cruelle et corrompue. C’est que le peuple bolivien a bien compris et c’est pourquoi, dans la matinée, beaucoup sont sortis dans la rue pour faire la fête ici et dans toute la diaspora qui comprend des milliers de Boliviens.

