Bolivie : Ce qu’il faut savoir sur les élections

Selon le Tribunal Suprême Electoral (TSE) de Bolivie, 7 332 925 citoyens boliviens ont le droit de vote à ces élections sur lesquels 30 631 résident à l’étranger. Une partie de ceux-ci ont été exclus des listes électorales à cause des intentions du Gouvernement putschiste de retirer du soutien au Mouvement Vers le Socialisme (MAS).

Le dernier sondage de l’institut CIESMORI révèle que le candidat du MAS, Luis Arce, est en tête avec 42,2% des intentions de vote suivi par le représentant de la CC, Carlos Mesa (33,1%) et à la troisième place, le candidat de Nous Croyons, Fernando Camacho (16,7%). Il faut tenir compte que ce sondage a été reconnu et divulgué par le TSE.

Mais pour qu’ Arce gagne au premier tour, il faudrait qu’il ait 50% plus 1 voix ou 40% des voix et un écart de 10%.

Les principaux candidats

Le représentant du MAS, Luis Arce, est un économiste bien connu qui a été ministre de l’Economie de l’ex-président Evo Morales, de 2006 à 2017. Arce a occupé à nouveau ce poste en 2019 et a été déposé par le coup d’Etat de novembre de cette année-là.

Le candidat de la CC, Carlos Mesa, a été vice-président de l’ex-président Gonzalo Sánchez de Lozada qui a démissionné après les protestations populaires d’octobre 2003.

Après la démission et la fuite de Lozada aux Etats-Unis, Mesa a été quelques temps président entre octobre 2003 et mars 2005. Il a également été déposé par de fortes manifestations dirigées par des syndicats des mines.

Le candidat du parti Nous Croyons, Fernando Camacho, 40 ans, est un jeune politicien qui a pris de l’importance après le coup d’Etat de novembre 2019. Il représente l’oligarchie blanche de Santa Cruz et s’est affirmé publiquement comme un admirateur du président des Etats-Unis, Donald Trump, et du président du Brésil, Jair Bolsonaro.

Les inconnus

A la quatrième position des intentions de vote se trouve, selon le sondage de CIESMORI avec seulement 3,7% des intentions de vote le pasteur évangéliste coréen naturalisé bolivien Chi Hyun Chung, candidat du Front Pour la Victoire conservateur.

Enfin, avec 0,7% des intentions de vote, on trouve le candidat du parti Action Nationale, Feliciano Mamani. Celui-ci, à cause de son origine ouvrière et indigène, bien qu’il critique le MAS, pourrait soutenir Luis Arce au second tour.

Ces élections arrivent avec de grandes illégalités provoquées par le Gouvernement de fait dirigé par Jeanine Añez. Aussi bien Evo Morales que Luis Arce ont dénoncé de sérieuses possibilités de coup d’Etat pour éviter la victoire du MAS mais ce qui est sûr, c’est que ce qui arrivera le 18 octobre modifiera la situation politique latino-américaine.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

