Bolivie : Conspiration contre la paix

La défenseure du Peuple, Nadia Cruz, a demandé vendredi au procureur d’engager des poursuites légales contre les personnes qui demandent « un Gouvernement civil, militaire et policier, » considérant que cet acte est un délit de conspiration et de sédition et estimant qu’il porte atteinte à la paix, à l’unité et à al sécurité de l’Etat.

Dans un message adressé aux citoyens, elle a prévenu que derrière cette demande, il y a l’intention de ne pas reconnaître les résultats des élections du 18 de octobre dernier et qu’elle pourrait servir de bouillon de culture de violences. elle évoquait ainsi les appels à organiser des veilles et d’autres actions qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Elle a rappelé que les résultats de ces élections ont été reconnues par le Gouvernement de fait, par les institutions internationales et par les missions d’observation des organismes internationaux qui n’ont pas détecté d’indices de fraude.

Et elle a souligné que la société bolivienne mérite des espaces de dialogue, de paix, de respect et de plein exercice des droits qui bénéficient au peuple bolivien et ne lui porte pas atteinte comme c’est arrivé avec certaines prétentions personnelles et de groupes qui n’ont pas lieu d’être.

Elle a déclaré aussi que ces demandes mettent en danger la démocratie et la souveraineté du pays car elles évoquent des périodes sombres de l’histoire du pays : les dictatures qui ont laissé des disparus et des morts. Cruz a affirmé qu’ils ne veillent pas pour la paix et l’unité nationale mais qu’ils empêchent de fermer les blessures laissées par les événements d’octobre 2019 qui ont fait des morts et des blessés.

