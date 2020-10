Bolivie : Des groupes terroristes cherchent à provoquer des violences

La défenseure du peuple de Bolivie, Nadia Cruz, a alerté mardi sur la fait que des groupes proches de la droite cherchent à rééditer à Santa Cruz et à Cochabamba les violences qui ont leu lieu en 2019 après les élections.

Selon Cruz, ces groupes cherchent à faire invalider les élections gagnées au premier tour par le Mouvement Vers le Socialisme (MAS), selon les données transmises par le Tribunal Suprême Electoral (TSE) sur 80% des bulletins dépouillés.

L’appel au soulèvement a été lancé lundi sur les réseaux sociaux dans le but de créer des espaces de violence et de troubles sociaux pour rejeter les résultats des élections, a souligné Nadia Cruz sur Twitter.

Elle a aussi évoqué l’affaire du policier qui a écrasé un passant et a affirmé que son bureau de La Paz est en train d’enquêter ainsi que sur l’affaire des bulletins de vote abandonnés dans une enceinte à Oruro.

Plus de 7 300 000 Boliviens ont élus leurs plus hautes autorités et le TSE donnera les résultats officiels mercredi. Selon Salvador Romero, la participation a été de 87% malgré la pandémie. L’investiture du nouveau président doit avoir lieu entre le 31 octobre et le 30 décembre.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/advierten-bolivia-acciones-grupos-extremistas-elecciones-20201020-0063.html

