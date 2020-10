Bolivie : Evo Morales célèbre la victoire de Luis Arce et du MAS

L’ex-président de la Bolivie, Evo Morales, a célébré la victoire du candidat de son parti, le Mouvement Vers le Socialisme (MAS), à la présidence, Luis Arce aux élections générales de ce dimanche.

En apprenant les résultats qui donnent Arce vainqueur avec 52,4% des voix, Morales a exprimé sa satisfaction dans un message publié sur Twitter.

Il a affirmé que le parti de gauche a obtenu une victoire importante en ayant obtenu la majorité des sièges aux 2 chambres de l’Assemblée Législative Plurinationale.

Morales avait qualifié cette journée « d’historique » et il a rappelé que le peuple a réussi à résister au coup d’Etat, à 2 massacres et à un gouvernement de fait qui s’est caractérisé par la corruption et la mauvaise gestion de l’urgence sanitaire.

Evo Morales a été le directeur de campagne du MAS pour ces élections destinées à rétablir l’ordre constitutionnel en Bolivie après la crise que le pays a vécu pendant 1 an à cause du renversement du dirigeant indigène suite à des dénonciations de fraude lors de sa victoire aux élections.

Il avait annoncé pendant la campagne qu’il rentrerait au pays « le lendemain » d’une éventuelle victoire de son parti.

