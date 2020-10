Bolivie : Evo Morales rentrera au pays le 9 novembre

Le sénateur du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) Andrónico Rodríguez a affirmé mardi que l’ex-président, dirigeant historique de ce groupe politique Evo Morales rentrera au pays le 9 novembre prochain, le lendemain de l’investiture du président élu Luis Arce.

« Notre frère président rentrera le 9 novembre et arrivera le 11 au Tropique de Cochabamba, » a annoncé Andrónico à la presse et il a rappelé qu’il y a juste 1 an que l’ex-président a dû quitter le pays après le coup d’Etat orchestré contre lui.

En 2019, après 3 semaines de protestations après les élections présidentielles pendant lesquelles l’opposition, encouragée par un rapport de l’Organisation des Etats Américains (OEA) l’avait accusé de chercher un 4me mandat par la fraude, Morales avait été obligé de démissionner de la présidence.

Après avoir été menacé de mort, le 10 novembre, il avait quitté le pays pour le Mexique où le Gouvernement lui avait accordé l’asile jusqu’à son départ pour l’Argentine, où il est toujours réfugié.

A plusieurs occasions, l’ex-président avait déclaré que si le binôme du MAS gagnait les élections présidentielles 2020, il rentrerait en Bolivie : « Nous gagnons les élections et le lendemain, je rentre en Bolivie par Yacuiba, » avait-il dit en septembre dernier.

Andrónico a annoncé qu’une grande manifestation recevra Morales au Tropique de Cochabamba, en ce « jour historique. » Et il a ajouté qu’il espère qu’il y ait dans tout le pays une grande manifestation de bienvenue pour celui qu’ila. qualifié de « dirigeant historique de la Bolivie. »

