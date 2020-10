Bolivie : Félicitation à Luis Arce et à David Choquehuanca

Communiqué de Solidarité Bolivarienne

C’est avec une grande joie et un grand soulagement que Solidarité Bolivarienne présente ses plus sincères félicitations au Président Luis Arce et au vice-président David Choquehuanca pour leur éclatante victoire aux élections, le courage et la ténacité dont ils ont fait preuve depuis le terrible coup d’Etat qui a suivi la victoire d’Evo Morales aux élections de 2019.

Depuis longtemps, nous suivons l’action d’Evo Morales qui a fait de la Bolivie un état plurinational, libre et souverain et nous serons de la même façon aux côtés de ceux qui l’ont aidé à obtenir ce résultat et qui, nous n’en doutons pas, vont poursuivre leur action dans cette voie.

El pueblo unido jama sera vincido !

Pour Solidarité Bolivarienne,

la présidente, Françoise Lopez

