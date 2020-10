Bolivie :  La droite réagit à la victoire du MAS

La droite bolivienne se montre gênée par l’éclatante victoire du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) qui a dépassé aux récentes élections générales le pourcentage de voix nécessaire pour gagner au premier tour.

Dans plusieurs villes du pays, les opposants au MAS ont manifesté contre le résultat des élections en brûlant des pneus, en lançant des pétards et en allumant des feux pour tenter de ne pas reconnaître les résultats valisés par le décompte des voix du Tribunal Suprême Electoral (TSE).

La défenseure du peuple de la Bolivie, Nadia Cruz, a alerté sur le fait que certains groupes proches de la droite de Santa Cruz et de Cochabamba cherchent à rééditer les violences qui ont eu lieu en 2019 après les élections.

L’appel à la subversion a été lancé lundi sur les réseaux sociaux dans le but de générer des espaces de violence et de troubles sociaux destinés à rejeter les résultats des élections, a souligné Nadia Cruz sur Twitter.

Le résultat définitif des élections sera annoncé aujourd’hui par le TSE mais ce n’est qu’une formalité obligatoire car, selon les résultats préliminaires, le candidat du MAS, Luis Arce, a obtenu plus de 54% des bulletins valides alors que le candidat de l’alliance Communauté Citoyenne, Carlos Mesa, son rival le plus proche, n’en a obtenu que 29,35%.

D’après les résultats partiels, le MAS aurait aussi obtenu la majorité des sièges aux 2 chambres de l’Assemblée Législative Plurinationale (Parlement).

Les villes de Santa Cruz, Oruro, Cochabamba et Sucre sont le théâtre de protestations de l’opposition qui se déroulent depuis la veille dans les environs des sièges respectifs du TSE sous la surveillance stricte des forces de l’ordre.

Les manifestants exigent un audit en affirmant que les résultats des élections sont le produit d’une fraude mais les chiffres sont sans appel comme le montrent tous les médias sans distinction. Le dépouillement a été public et les différents groupes d’observateurs ont été d’accord pour dire que les élections avaient été transparentes et calmes.

Les experts expliquent que dans ces conditions, il est impossible de frauder et appellent donc à respecter le résultat des élections.

Même les candidats d’opposition au MAS ont accepté leur défaite dimanche même et ont souhaité un bon travail au prochain Gouvernement qui aura à sa tête Luis Arce et David Choquehuanca en tant que président et que vice-président.

(Avec des informations de Telesur et de Prensa Latina)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

