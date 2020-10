Bolivie : La vérité sur le retrait de Tuto Quiroga

Vendredi 9 octobre dans la soirée, Arturo Murillo et Ricardo Paz se sont réunis en urgence à la résidence présidentielle pour analyser la croissance de la popularité de Tuto Quiroga après sa participation aux débats. Inquiets, ils en sont arrivés à la conclusion que la seule façon d’éviter que Tuto devienne la personne qui concentrerait les votes utiles était qu’il se retire.

Jusqu’à ce moment-là, Quiroga continuait à faire sa campagne normalement mais samedi matin la police a commencé à l’intimider, lui et beaucoup de ses candidats qui ne pouvaient rien dire parce qu’ils étaient toujours l’objet de menaces.

Inquiets, ils ont parlé avec Tuto qui a parlé directement avec Arturo Murillo pour qu’ils cessent de menacer sa structure. Murillo lui a dit : « Nous avons des armes et la bénédiction des Etats-Unis : alors, tu te retires ou tu en assumes les conséquences. Je vais défendre la démocratie à n’importe quel prix même à celui de ta vie et de celle de tes candidats. »

Après cette menace, Tuto a eu une réunion avec son entourage le plus proche et après avoir beaucoup discuté, ils ont décidé qu’ils préféraient préserver la vie des candidats, même au prix de l’installation par Murillo d’un régime de terreur aux côtés de Ricardo Paz.

Quiroga hors des élections

« je renonce à me présenter à la présidence en remerciant profondément et sans aucun ressentiment, » a déclaré Jorge “Tuto” Quiroga en communiquant sa décision sur les réseaux sociaux. « J’ai dans l’âme une profonde douleur et une énorme angoisse. J’ai des différences avec les autres candidats mais j’espère qu’ils agiront pour vaincre le MAS, » a-t-il affirmé.

Ce dimanche était le dernier jour de la campagne et le dernier jour pendant lequel on pouvait publier des sondages concernant les élections. Aucun candidat ne semble être sûr de gagner au premier tour mais le candidat d’ Evo Morales, Luis Arce, semble favori bien qu’il n’ait pas l’écart suffisant pour gagner au premier tour. Il serait suivi par Carlos Mesa qu’il devrait affronter au second tour.

