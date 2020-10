Bolivie : Le Gouvernement de fait cherche à empêcher les Boliviens à l’étranger de voter

Dans une interview accordée à un média international, l’ex-consul de Bolivia en Argentina expliqué que les intentions de vote dans les sondages et le renforcement des organisations sociales, indigènes et populaires montrent le binôme présidentiel Arce – Choquehanca vainqueur des élections de dimanche prochain au premier tour.

« Sans aucun doute, s’en est fini du rêve du Gouvernement de fait et de ses alliés et aujourd’hui, ils ne savent plus comment éviter le retour de la démocratie et du MAS à l’administration de l’Etat, » a-t-il déclaré et il a précisé que dans ce contexte, le putschisme organise des stratégies destinées à porter atteinte au vote en faveur du MAS.

« Le putschisme tisse ses propres stratégies pour porter atteinte au vote en faveur du MAS, entre autres en refusant le droit de vote à des milliers de Boliviens à l’étranger et même dans les communautés rurales en Bolivie. »

Valda a indiqué que dans des pays comme l’Argentine où la communauté bolivienne est d’environ 345 272 personnes selon le recensement de 2010, 70% à 90% d’entre elles votent pour le MAS, ce qui confirme que cette force politique jouit toujours d’un ferme soutien des résidants à l’étranger.

« Face à cette réalité mise en évidence même par les sondages du Gouvernement de fait qui assurent aussi que le MAS va gagner au premier tour, ils essaient d’empêcher le vote de l’étranger, » a-t-il déclaré et il a précisé que ce vote de l’étranger peut garantir la victoire du MAS au premier tour parce qu’il représente 4,7% du corps électoral.

« A cause de tout cela, le putschisme est désespéré et cherche à empêcher le vote des Boliviens à l’étranger et leurs représentants d’être députés en provoquant un conflit, un chaos, des troubles sociaux pour que les gens ne sortent pas pour aller voter, » a-t-il prévenu et il a ajouté que le MAS a organisé des mobilisations hors de Bolivie pour faire respecter la décision de la collectivité bolivienne à l’étranger.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

NOTE de la traductrice:

Un article du Resumen Latinoamericano du 17 octobre précise que l'organe électoral n'a pas remis à jour les listes et que les résidants à l'étranger vont devoir à nouveau se déplacer dimanche pour savoir où ils doivent voter...

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-alertan-gobierno-facto-busca-impedir-voto-exterior-20201015-0033.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/bolivie-le-gouvernement-de-fait-cherche-a-empecher-les-boliviens-a-l-etranger-de-voter.html