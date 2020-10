Bolivie : Le Gouvernement de fait n’invite ni Evo ni Maduro à l’investiture de Luis Arce

La chancellerie du Gouvernement de fait a annoncé jeudi dans un communiqué officiel que ni l’ex-président de la Bolivie, Evo Morales ni le président du Venezuela, Nicolas Maduro ne seront invités ni à l’investiture du président élu Luis Arce.

« La chancellerie n’enverra pas d’invitation à l’ex-président Evo Morales pour les cérémonies de passation de pouvoir parce qu’elle considère que monsieur Morales a été hostile au processus démocratique bolivien et que sa présence dans le pays provoquerait des tensions sociales et politiques, » dit le communiqué.

Et le ministère ajoute qu’il « n’invitera pas non plus Nicolas Maduro aux cérémonies de passation de pouvoir parce que l’Etat Plurinational de Bolivie reconnaît le Gouvernement du président par intérim Juan Guaidó comme Gouvernement légitime du Venezuela. »

a manifesté son désir d’envoyer des invitation à Evo « Le Gouvernement élu de Luis Arce, qui est l’hôte des cérémonies de passation de pouvoirMorales et à Nicolás Maduro pour ces cérémonies mais la chancellerie n’enverra pas ces invitations, » conclut le communiqué.

Luis Arce sera investi le 8 novembre prochain.

