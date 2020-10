Bolivie : Le Groupe de Puebla accompagnera les élections générales

Le Groupe de Puebla a confirmé qu’il accompagnerait les élections générales en Bolivie, le 18 octobre prochain avec une délégation de « facilitation démocratique ».

« La délégation sera formée de membres du groupe et bénéficiera de l’accompagnement technique du Conseil Latino-américain pour la Justice et la Démocratie (Clajud) et de personnalités politiques du groupe parlementaire ibéro-américain (GPI) de Puebla, » a-t-il annoncé.

Et le groupe progressiste a affirmé que sa délégation sera dirigée par le sénateur colombien Antonio Sanguino : « Le parlementaire colombien assistera à ces événements pour faciliter et garantir l’exercice du droit de tous les Boliviens à élire et à être élus conformément aux principes et aux règles qui régissent les processus démocratiques. »

Pendant cette journée d’élections, le groupe aura des réunions avec des acteurs politiques de tous les partis qui participent aux élections, recevra des rapports sur le déroulement des élections de la part du Tribunal Suprême Electoral (TSE) et les rencontres qu’il considérera comme nécessaires pour remplir son rôle de facilitateur.

Il « pourra assister à des réunions concernant les médias nationaux et internationaux et activera une chaîne d’information sur les avancées des élections pour la région avec tous les membres du Groupe de Puebla.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-acompanara-elecciones-generales-bolivia-20201010-0023.html

