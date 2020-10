Bolivie : Le MAS fait part de ses inquiétudes aux observateurs internationaux

Les candidats du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) ont fait part d’un certain nombre d’inquiétudes concernant la transparence et la sécurité des élections à divers observateurs internationaux.

Le binôme présidentiel du MAS formé par Luis Arce et David Choquehuanca ont parlé samedi avec des représentants des organisations indigènes de la région. Ils ont exprimé leur « inquiétude à propos du changement de système de décompte préliminaire des voix. »

Sur Twitter, Luis Arce a précisé que « des représentants du Brésil, de la Colombie, de l’Equateur, du Guatemala et du Panamá faisant partie de la commission de contrôle de la Coordination Latino-Américaine du Cinéma et de la Communication des Peuples Indigènes participaient à cette réunion. »

Les candidats du MAS à la présidence ont discuté avec l’ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en Bolivie, Michel Dóczy. Arce et Choquehuanca ont demandé au représentant de l’UE « sa plus grande attention le jour des élections, demain. Nous alertons sur l’absence de transparence dans le système de décompte préliminaire qui empêche de voir la photo des procès-verbaux de vote. »

L’observatrice de l’Union Européenne María Teresa Mola Sainz a également exprimé son inquiétude et noté que le système précédent de transmission des résultats préliminaires était meilleur et plus fiable.

« Je pense que le système précédent où étaient envoyées directement les photos des procès-verbaux était meilleur parce que nous savons tous que quand une chose sort d’un endroit et arrive à un autre, entre les 2, il peut se passer beaucoup de choses, » a-t-elle déclaré. Elle a aussi exprimé son inquiétude pour le fait que ce sera l’armée qui contrôlera l’arrivée ou non des procès-verbaux et leur transport.

Enfin, dans la soirée, le binôme présidentiel a parlé avec la présidente du Parti des Travailleurs (PT) du Brésil, Gleisi Hoffmann. Sur Twitter, Arce a précisé que « la participation et l’accompagnement des contrôleurs contribue à rendre transparent le processus électoral qui provoque l’incertitude parmi le peuple bolivien. »

