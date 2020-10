Bolivie : Le Mouvement vers le Socialisme garde la majorité à l'Assemblée législative

La Paz, 23 oct. (RHC)- Le MAS, le Mouvement vers le Socialisme contrôlera à nouveau le Parlement bolivien.

Suite aux résultats obtenus aux élections du 18 octobre, le MAS détient 73 des 130 sièges de la Chambre des députés et 21 des 36 sièges du Sénat. L'Alliance Communauté citoyenne, le parti de Carlos Mesa, compterait 41 députés et 11 sénateurs, et le reste des représentants nationaux serait issu de la coalition d'extrême droite Creemos de Luis Fernando Camacho.

La majorité absolue du MAS dans les deux chambres lui permettrait d'approuver les lois et une grande partie des décisions internes du Parlement.

Toutefois, elle devra conclure un pacte avec l'opposition lorsqu'elle aura besoin d'un vote des deux tiers pour nommer des autorités telles que le Défenseur du Peuple, le procureur et le contrôleur général de l'État, conformément à la Constitution.

L'organe législatif exige également deux tiers de votes pour censurer tout ministre interrogé et pour s'opposer à la nomination du procureur nommé par le président du pays.

La victoire électorale retentissante du Mouvement vers le Socialisme a laissé une traînée de reproches, de fissures et même de flambées de violence entre les factions perdantes en Bolivie.

Source : Prensa Latina

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/237659-le-mouvement-vers-le-socialisme-garde-la-majorite-a-lassemblee-legislative-plurinationale-de-la-bolivie