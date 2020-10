Bolivie : Le nouveau procureur de Murillo est un gangster

« Il a travaillé » à l’ USAID, a été l’avocat de Leopoldo Fernández (massacre de Pando), représentant juridique de Carlos Chávez, (ex-président de la FBF) et d’un groupe de Croates qui, en 2009, ont essayé de diviser le pays.

Alberto Javier Morales Vargas a été nommé procureur général de l’Etat en remplacement de José María Cabrera qui a refusé la privatisation d’ ENDE.

Mais sa nommination et tous ses actes sont nuls et non avenus. L’article12 de la « loi sur la fonction de procureur général de l’Etat » stipule que pour remplir cette fonction, il faut :

« Ne pas avoir engagé ni patronné de procédures judiciaires contre l’Etat pendant les 5 dernières années précédant la nomination. »

Or, l’actuel procureur général de l’Etat a été impliqué dans au moins 5 procès contre l’Etat Bolivien.

En 2015, il était le défenseur de Jorge Valda, jugé pour avoir facilité la fuite de Martín Belaunde, le patron péruvien qui a pris la fuite alors qu’il était assigné à résidence en Bolivie.

En 2017, il était l’avocat de Carlos Chávez, l’ex-président de la fédération Bolivienne de Football (FBF) qui a détourné de l’argent de l’institution.

Il a été le représentant juridique de Leopoldo Fernández, l’ex-gouverneur de Pando jugé pour le « massacre de Porvernir » dans lequel 15 paysans ont été assassinés par des civils commandés par Fernández.

Il a aussi défendu l’un des accusés de l’affaire Rózsa Flores à Santa Cruz. Son client, Hugo Paz Lavadenz, était directeur de la Coopérative des Télécommunications de Santa Cruz et a financé l’entrée de mercenaires croates dans le pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

