Bolivie : Le Tribunal Suprême Electoral annule le décompte rapide des voix

Le président du Tribunal Suprême Electoral (TSE) de Bolivie, Salvador Romero, a annoncé samedi l’annulation du décompte rapide des voix aux élections générales qui auront lieu le 18 octobre.

Il a affirmé que cette mesure est destinée à ce que la journée des élections se déroule sans contretemps et en paix : « Nous ne souhaitons pas créer d’incertitude dans un climat de haute polarisation politique, de susceptibilité et de méfiance. »

« Dès le début du décompte, prévu pour 18 heures (heure locale), tous les citoyens pourront suivre les données du décompte sur internet et sur place. »

Romero a réaffirmé qu’il fallait assurer la transparence des résultats et pas la rapidité du système : « Aucun citoyen n’est exclu d’aucune salle dans laquelle est réalisé le décompte des voix, » a-t-il déclaré.

Le président du Tribunal Suprême Electoral (TSE) de Bolivie, Salvador Romero, a annoncé samedi soir qu’étant donné que les essais réalisés ne permettent pas d’être sûr que les données seront complétement diffusées et de façon sûre, pour des raisons techniques et à cause de sa responsabilité envers le pays, le Tribunal Suprême Electoral a décidé de retirer la diffusion des résultats préliminaires (Direpre) le jour des élections.

