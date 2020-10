Bolivie : Les observateurs du MERCOSUR parlent des élections

Le président du PARLASUR, Oscar Laborde, a fait connaître lundi le rapport de la mission d’observateurs du MERCOSUR sur les élections qui se sont déroulées en Bolivie dimanche 18 octobre et l’a qualifié de « approbateur avec des recommandations mineures. »

Selon Laborde, la mission du MERCOSUR a eu des réunions virtuelles avec les principaux dirigeants sociaux, avec les candidats à la présidence Luis Arce et Carlos Mesa, et « nous nous sommes engagés en tant que PARLASUR, à apporter des garanties aux mouvements sociaux dont ce serait la dernière date. »

A propos du système de diffusion des résultats préliminaires (DIREPRE), il a noté qu’il lui semble que « théoriquement, c’est un bon système mais que toute une attention qui aurait pu se déchaîner sur un équilibre très léger, ce que personne en désirait, s’était centrée sur lui. »

Pour la mission du MERCOSUR, ce système qui a été suspendu par le Tribunal Suprême Electoral (TSE) « est quelque chose qui ne devait pas être utilisé ce jour-là parce qu’au lieu de respecter l’idée originale de donne rune orientation, de faciliter l’obtention des résultats, on déposait dans ce mécanisme qui n’était pas un mécanisme contraignant beaucoup de responsabilité. »

Selon Laborde, on utilise ce système dans tous les pays du MERCOSUR, officiellement ou non officiellement « dans l’intention de faire diminuer les attentes mais cela a souvent été tout le contraire parce que souvent le résultat définitif est différent des annonces initiales. »

Il a déclaré aussi : « Il est souvent arrivé que les sondages sortis des urnes divergent entre eux, il y a souvent des soupçons concernant le fait que les sondages sortis des urnes peuvent avoir intérêt à faire baisser la mobilisation de certains parce qu’ils font penser que leur candidat a perdu. Cela démobilise, décourage » c’est pourquoi « souvent, il faut avoir la patience d’attendre les résultats officiels. »

Sur le travail de la mission, Laborde a expliqué qu’elle a agi en coordination avec plusieurs organes d’observation : « Nous étions en relations avec celui des Nations Unies, de l’Union Européenne, avec le Centre Carter, la COPAL, et nous avons échangé des informations » mais « nous n’avons pas rencontré l’Organisation des Etats Américains (OEA). »

Les observateurs du MERCOSUR se sont dits « satisfaits de ce qu’ils ont vu » le jour des élections car « même avec les limitations dues à la pandémie, il y a eu une forte participation. Nous pouvons témoigner que c’est l’un des jours où on a le plus voté et sauf des observations mineures, ce processus nous a semblé correct. »

Il a ajouté qu’on « sentait comme un climat de soulagement au moment de l’élection » et que « ce moment qui terminait un moment de l’histoire, nous le célébrions parce qu’enfin cette crise qui aurait pu s’achever de façon dramatique était résolue. »

