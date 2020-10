Bolivie : Les observateurs internationaux aux élections

Le Tribunal Suprême Electoral (TSE) de Bolivie a confirmé mercredi que la mission de l’Union Européenne (UE), qui est déjà dans le pays, celle du Centre Carter, de l’Union Interaméricaine des Organismes Electoraux, de l’Association des Organismes Electoraux d’Amérique du Sud et de l’Organisation des Etats Américains (OEA) seront présentes aux élections du 18 octobre.

Les missions de l’OEA et de l’Union Européenne, par leurs rapports respectifs, avaient favorisé le coup d’Etat de 2019 qui avait contraint à la démission le président Evo Morales et installé le Gouvernement de fait dirigé par Jeanine Áñez qui a tout fait pour empêcher les sympathisants de l’ex-président et leur parti Mouvement Vers le Socialisme (MAS) de se présenter.

Le Centre d’Investigation et d’Economie Politique (CEPR) a confirmé les irrégularités présentées par l’OEA pour remettre en question le résultat des élections. Le directeur du département pour la coopération et l’observation des élections de la OEA, Gerardo de Icaza, a déclaré: « Les preuves solides ainsi que les fausses déclarations et les structures informatiques cachées » démontrent qu’il y a eu fraude. C’est pourquoi, face à un scénario identique, le MAS avait exprimé son refus « catégorique » de la présence d’observateurs de l’OEA lors des élections.

En juillet, le parti avait affirmé : « Il n’est pas éthique qu’ils reviennent participer après avoir fait partie et été complices du coup d’Etat contre la démocratie et l’Etat social de droit constitutionnel en Bolivia. »

Aux observateurs étrangers se joignent des observateurs boliviens comme ceux de La Route de la Démocratie et Observa Bolivia qui regroupent principalement des entités de la société civile.

L’organe électoral a souligné dans un communiqué que ces missions ne sont pas dépendantes de cet organisme bien qu’il soit ouvert à leur donner des facilités pour leur travail qui « doit être caractérisé par l’indépendance, l’impartialité, la transparence, l’objectivité et la non ingérence. »

