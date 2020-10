Le candidat du Mouvement Vers le Socialisme Luis Arce qui selon le décompte rapide des voix a été élu président de la Bolivie, a déclaré que la première chose qu’il fera sera de payer le bon contre la faim.

Il a affirmé aux médias : « Nous l’avons dit pendant notre campagne, la première chose que nous allons faire, c’est de payer le bon contre la faim. Il a été approuvé par l’Assemblée et le Gouvernement ne l’a pas fait, son financement est assuré, c’est un caprice, de ne pas l’avoir payé. »

Selon la loi et le décret d’application, ce sont les Boliviens qui auront plus de 18 ans le 16 septembre 2020 et qui résident dans le pays ou qui appartiennent à des groupes de femmes qui perçoivent actuellement le bon Juana Azurduy et les handicapés visuels qui perçoivent le bon Indigence et sont enregistrés à l’Institut Bolivien des Aveugles qui en bénéficieront.

Il a également déclaré que parmi les mesures essentielles qu’il commencera à appliquer dès qu’il sera à la tête du Gouvernement, il y aura le renforcement de la demande interne comme il s’y est engagé pendant la campagne : « C’est un grand sujet central. Pour notre modèle, il est important de renforcer cette demande interne grâce à des bons et à des transferts. »

« Parallèlement, nous allons commencer à reconstruire la production qui a aussi été affectée par les mesures que le Gouvernement a prises. Nous serons sur la ligne de ce que nous avons envisagé pour le pays. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/arce-propone-politica-pagar-bono-contra-hambre-20201019-0017.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/bolivie-luis-arce-annonce-le-paiement-du-bon-contre-la-faim.html