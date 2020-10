Bolivie : Luis Arce annonce les premières mesures qu’il prendra

Le président élu Luis Arce révélé dans des interviews accordées à certains médias certaines des mesures qu’il appliquera dès le début de son mandat, le 8 novembre prochain.

Ainsi, celui qui a été ministre de l’Economie du Gouvernement d’Evo Morales a déclaré : « La première mesure économique que nous allons appliquer pour sortir de cette crise sera le bon contre la faim de 1 000 boliviens » (quelques 150 $ environ).

Il a ajouté que 3 projets de loi concernant une réduction de l’impôt sur la valeur ajoutée (TVA) pour les paiements par cartes de crédit qui passera de 13% à 8% et la récupération de la TVA par les personnes aux plus bas revenus seront proposés au Parlement.

A propos de la politique étrangère, Arce a déclaré à des médias étrangers : « Nous ne sommes d’accord ni avec ce qu’ils ont fait concernant Cuba, ni avec ce qu’ils sont en train de faire concernant le Venezuela, ou concernant tout autre pays. » Il s’emploiera donc à rétablir les relations diplomatiques avec les 2 pays.

Il a également manifesté son intention de réactiver l’usine d’urée et d’ammoniaque mise à l’arrêt par le Gouvernement de fait dont la paralysie a provoqué des pertes de 160 000 000 de $ par an pour le pays.

Il a également réaffirmé son intention de lutter pour ne pas devoir dévaluer le peso bolivien et s’il y est obligé, pour que ce soit « le moins possible. » Les minsitères éliminés sous la présidence d’Áñez, comme celui de la culture et celui des sports, seront rétablis.

