Bolivie : Luis Arce rétablira les relations avec Cuba, le Venezuela et l’Iran

Le candidat du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) Luis Arce a affirmé mardi que si sa victoire est confirmée, la Bolivie rétablira les relations avec des pays comme Cuba, le Venezuela et l’Iran, rompues par le gouvernement de fait de Jeanine Áñez.

« Nous, nous allons rétablir toutes les relations. Ce Gouvernement a agi de façon très idéologique et privé le peuple bolivien de l’accès à la médecine cubaine, à la médecine russe, aux avancées chinoises. A cause d’un problème nettement idéologique, on a exposé la population sans nécessité et de façon préjudiciable, » a-t-il affirmé.

Il s’est dit prêt à « ouvrir la porte à tous les pays. La seule chose qu’on demande, c’est qu’ils nous respectent et qu’ils respectent notre souveraineté, rien de plus. tous les pays, peu importe leur taille, qui veulent avoir des relations avec la Bolivie, la seule condition, c’est qu’ils nous respectent comme des égaux. S’il en est ainsi, nous n’avons aucun problème. »

Le Gouvernement de fait avait décidé en janvier de suspendre les relations diplomatiques avec Cuba à cause « de l’hostilité permanente et des insultes constantes » dont il accusait le Gouvernement cubain mais il avait précisé qu’il ne s’agissait pas d’une rupture totale après que les médecins cubains qui avaient soutenu pendant des années le système de santé bolivien sous la présidence d’Evo Morales aient été obligés de partir.

En ce qui concerne le Venezuela, Áñez ne reconnaissait pas le président Nicolás Maduro mais le dirigeant d’opposition Juan Guaidó.

Le désaccord avec l’OEA

Luis Arce s’est aussi prononcé sur l’Organisation des Etats Américains (OEA) dont le rapport sur la manipulation du résultat des élections de 2019 annulées ensuite, a été déterminant dans le coup d’Etat.

« Nous, nous avons beaucoup d’observations à faire sur le travail qu’a fait ici, en Bolivie, l’OEA l’année dernière. Nous l’avons dit clairement et si ces erreurs ne sont pas réparées, nous, nous allons continuer à observer tout ce qu’a fait l’OEA en Bolivie. Elle a violé les lois. Une des lois qui s’appliquent aux observateurs qui viennent pour les élections est de ne pas se mêler des affaires intérieures et c’est la première chose qu’a fait l’OEA, se mêler de nos affaires intérieures. C’est une grave offense envers le peuple bolivien. »

Et il a ajouté : « Ils doivent réparer leurs erreurs et s’ils ne le font pas, dehors ! Nous, nous allons travailler comme avec les pays, avec les organismes internationaux qui nous respectent. »

« Nous allons être un Gouvernement large, ouvert à toutes sortes de relations internationales avec les pays, avec les organismes internationaux qui nous respectent ainsi que notre souveraineté. Et nous, ouverts à parler de n’importe quel sujet : l’intégration, le commerce, l’investissement, ce qu’il faudra pour faire avancer la population bolivienne, » a-t-il conclu.

