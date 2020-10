Bolivie : Luis Arce sera investi pendant la première quinzaine de novembre

Le Tribunal Suprême Electoral (TSE) a prévu que es fonctionnaires élus aux élections de dimanche dernier prennent possession de leur charge pendant la première quinzaine de novembre.

Le président du TSE, Salvador Romero, a dit lundi qu’on travaille à « définir le plus tôt possible » et que les nouvelles autorités « entreront en fonction rapidement. »

Romero, en présentant à la presse un bilan de la journée des élections, a expliqué que dans le cas où le dépouillement des voix d’un bureau de vote devrait être annulé, le processus devrait être répété dans les semaines qui viennent.

L’organe électoral pense pouvoir remettre les résultats officiels des élections du 18 octobre à la fin de cette semaine.

La victoire de Arce a été reconnue par ses adversaires ainsi que par la présidente de fait Jeanine Áñez et les dirigeants étrangers ont fait parvenir leurs félicitations au futur président de la Bolivie qui a été ministre de l’Economie du Gouvernement du président Evo Morales délogé par un coup d’Etat en novembre 2019.

L’Iran a présenté ses félicitations par l’intermédiaire du porte-parole de la chancellerie, Said Jatibzade, qui a salué « le retour de la démocratie » dans le pays avec la victoire du MAS.

« La République Islamique d’Iran accueille avec satisfaction le retour de la démocratie et du pouvoir des véritables représentants du peuple après une année de tension et félicite le président élu Luis Arce, » a déclaré Jatibzade.

Le sous-secrétaire par intérim du bureau des Affaires de l’Hémisphère Occidental du Département d’Etat des Etats-Unis, Michael G. Kozak, a exprimé le désir du Gouvernement du président Donald Trump de « travailler avec le Gouvernement nouvellement élu. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-tse-toma-posesion-arce-noviembre-20201020-0004.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/bolivie-luis-arce-sera-investi-pendant-la-premiere-quinzaine-de-novembre.html