Bolivie : Murillo et les autres ministres ne doivent pas quitter le pays pendant 3 mois

Choque a dit que comme le stipule la loi promulguée par la présidente en exercice de la Chambre des Députés, Eva Copa, toutes les autorités ne doivent pas quitter le pays pendant 3 mois et se soumettre aux nouvelles autorités et ensuite se libérer de cette situation.

Il a expliqué que si le Gouvernement ne l’a pas publiée au Journal Officiel, ce n’est pas un problème parce que pour l’Assemblée, c’est déjà une loi. Par conséquent, les ministres et les autorités des 4 organes qui étaient en exercice ne pouvaient déjà plus quitter le pays.

Il a déclaré que les membres de l’Assemblée ne pourront pas sortir pendant 3 mois pour qu’ils fassent un rapport aux nouvelles autorités comme les députés qui doivent rendre des comptes sur le nouvel immeuble destiné à l’Assemblée qui coûte 500 000 000 de $ et a été adjugé sous la gestion de Gabriela Montaño.

Laissant de côté l’ambiance politique, il a demandé au binôme présidentiel du MAS de travailler pour chaque citoyen en laissant de côté les haines, les rancœurs, et à donner une accolade de paix à tous les Boliviens indépendamment de leur race et d’autres choses parce que la Bolivie en a besoin de plus que jamais.

Choque a demandé d’abandonner les qualificatifs de « pititas, motoqueros » (motards) et d’autres qui doivent disparaître et au contraire de construire des secteurs sociaux organisés comme les comités civiques, les centrales ouvrières qui doivent représenter les véritables revendications de la population et pas des intérêts personnels.

Murillo n’est déjà plus ministre du Gouvernement et il dit que si le MAS veut le poursuivre, ils le trouveront chez lui.

La motion de censure est arrivée ce matin au Palais, on la lui a notifiée et il s’est rendu à l’Inspection pour se libérer de sa charge. Il dit qu’il peut quitter le pays quand il veut et qu’il le fera sans doute mais pour des vacances. Il dit qu’il accompagnera Jeanine Áñez jusqu’au dernier jour comme elle voudra et d’où elle voudra. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/bolivia-presidente-de-diputados-pide-que-murillo-y-otros-ministros-no-abandonen-el-pais-por-tres-meses/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/bolivie-murillo-et-les-autres-ministres-ne-doivent-pas-quitter-le-pays-pendant-3-mois.html