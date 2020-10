Bolivie : Murillo ment à propos du député argentin Fagioli

Très grave agression du Gouvernement de fait contre des contrôleurs internationaux. Le ministre du Gouvernement Arturo Murillo viole les lois internationales et celles de tout Etat de droit en injuriant et en menaçant Federico Fagioli pendant sa conférence de presse d’aujourd’hui, samedi matin.

Il alerte sur l’entrée « d’Espagnols, d’Argentins et d’Américains » pour déstabiliser le pays, à quelques heures du début des élections générales de ce dimanche : « Nous n’allons pas le permettre, qui que ce soit, nous allons pas permettre qu’ils mettent leus pattes chez nous, » a-t-il déclaré en évoquant l’arrivée de « petits groupes » de l’étranger pour faire leurs petites affaires. » « Nous les avons clairement identifiés, où ils vont, ce qu’ils mangent, ce qu’ils prennent, nous les surveillons, ils ne vont rien pouvoir attaquer ou voler personne, nous faisons attention, » a-t-il indiqué.

« Les gauchistes se réunissent très vite pour voir comment organiser des troubles et par qui sont-ils payés ? Par (le président vénézuélien Nicolás) Maduro, par les Cubains, entraînés et payés par eux, » a-t-il déclaré sur un ton menaçant.

Murillo a sa propre vision de al démocratie et il l’applique à force de répression, de tortures et d’assassinats et en emprisonnant de nombreux dirigeants d’opposition. Après, il monte des spectacles médiatiques avec des supporters de la dictature.

