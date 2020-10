Bolivie : Plainte contre Almagro et la mission d’observation de l’OEA

L’association des Mères de la Place de Mai, la Ligue Argentine des Droits de l’Homme et le prix Nobel de la Paix Adolfo Pérez Esquivel ont déposé une plainte devant Michelle Bachelet, en sa qualité de haute commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme contre le secrétaire général de l’OEA Luis Almagro Lemes, la mission d’observation des élections de l’OEA conduite par Manuel González, les commissaires aux comptes et les responsables de l’établissement des rapports préliminaires et du rapport définitif de cet organisme sur les élections générales de 2019 en Bolivie qui évoquent une soi-disant fraude électorale qu’ils n’ont pas pu prouver pour actes d’ingérence envers la souveraineté de la Bolivie.

La plainte reprend 8 rapports techniques internationaux de plusieurs centres de statistiques d’universités et de journaux mondialement connus parmi lesquels se détachent ceux élaborés par le New York Times, le Washington Post, le MIT (Université du Massachusetts) et celui du centre d’investigation économique et politique (CEPR), à quoi s’ajoute la demande d’enquête sur les actions du secrétariat général de l’OEA par des membres du Congrès des Etats-Unis. Les études démentent formellement les accusations de fraude proférées par l’OEA à propos des élections de 2019 qui ont amené le renversement d’un Gouvernement constitutionnel, la déstabilisation de la démocratie et finalement un coup d’Etat qui a fait 37 morts, plus de 860 blessés, et provoqué plus de 1000 arrestations illégales, la persécution à des fins politiques par la police et la justice et l’exil de centaines de dirigeants politiques et sociaux.

« Le secrétariat général de l’OEA dirigé par Luis Almagro a violé ouvertement la Charte des Nations Unies, la Charte de l’OEA, la Charte Démocratique Interaméricaine et des résolutions générales de l’OEA en transgressant le droit international et la souveraineté nationale de l’Etat Plurinational de Bolivie, » dit le texte de la plainte.

Les signataires demandent à la haute commissaire des Nations Unies de prendre en considération ces graves dénonciations contre le secrétariat général de l’OEA pour des délits contre les droits civils, politiques et sociaux en accusant de fraude sans preuves et dans un but manifestement politique et biaisé. Ils exigent que l’OEA, en tant qu’organisme inter-gouvernemental, respecte les organisations politiques du peuple, les institutions nationales, la démocratie et la souveraineté des peuples d’un Etat membre et son Gouvernement constitutionnel.

Ils demandent aussi à la haute commissaire des Nations Unies de former un groupe d’experts pour mener à bien une enquête indépendante et transparente sur les rapports du secrétariat général de l’OEA et les graves faits qui ont provoqué la mort, la persécution, l’emprisonnement et l’exil dans l’Etat Plurinational de Bolivie.

