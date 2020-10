Bolivie : Rejet du recours destiné à éliminer le MAS

Un tribunal de la Paz a statué lundi contre un recours destiné à éliminer la Mouvement Vers le Socialisme (MAS) dirigé par l’ex-président Evo Morales des élections générales du 18 octobre prochain.

« On a conclu qu’il n’y a aucune justification à retirer sa personnalité juridique au MAS et on a même conclu qu’il n’y avait pas de raison de présenter la demande d’exécution, » a affirmé l’avocat du MAS, Wilfredo Chavez Serr, à la fin de l’audience.

Le juriste a qualifié la demande d’annulation de la personnalité juridique du MAS du Tribunal Suprême Electoral (TSE) « d’action de diversion » et il a appelé « les camarades du MAS à poursuivre la campagne électorale. »

Nous avons obtenu une grande victoire devant la justice constitutionnelle. On a rejeté l’exécution destinée à obliger le Tribunal Suprême Electoral à annuler notre personnalité juridique. Nous allons vers la victoire dans les urnes le 18 octobre !!!

— Wilfredo Chavez Serr (@wichaser) 5 octobre 2020

Le recours légal contre le MAS a été déposé par la sénatrice du parti Unité Démocratique (UD), Carmen Eva Gonzáles, qui accusait le candidat à la présidence Luis Arce d’avoir commenté des sondages hors des périodes prévues.

Des centaines de militants du MAS ont célébré la sentence de la cour, les sympathisants et les militants de l’organisation politique continuent à veiller devant les portes du Tribunal Départemental de Justice, à la Paz (la capitale).

Pour sa part, l’ex-président Evo Morales a aussi célébré cet événement et a déclaré : « Le MAS pariera toujours sur la voie de la paix et du droit à des élections démocratiques. »

Le dernier sondage du Centre Stratégique Latino-américain de Géopolitique CELAG place le candidat du MAS en tête des intentions de vote avec 44,4% suivi par Carlos Mesa avec 34,0%.

