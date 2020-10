Cuba : Cuba élue au Comité exécutif de l'OPS-OMS

La médecine cubaine bénéficie d'un grand prestige dans la région.

La Havane, 30 sept (RHC) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a salué ce mardi sur son compte Twitter l’élection de Cuba comme membre du Comité exécutif de l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le chef de la diplomatie cubaine a remercié les pays membres pour leur soutien à la candidature de notre pays, malgré les tentatives du gouvernement nord-américain pour l'empêcher.

«Cuba a été élue pour un mandat de trois ans au sein du comité exécutif de l’OPS/OMS. Nous apprécions le soutien des pays membres à notre candidature, malgré les tentatives des USA pour l'empêcher. Une fois de plus, les États-Unis restent isolés au niveau international dans leur campagne de discrédit», a tweeté Bruno Rodriguez.

Auparavant, dans un autre tweet, le ministre cubain des affaires étrangères a souligné que le monde est actuellement confronté à un virus qui ne fait pas de distinction entre les sociétés ou les idéologies, et pour l'affronter, plus de 3 700 professionnels cubains de la santé ont collaboré dans 39 pays et territoires.

Pendant deux jours, le 58e Conseil de direction de l'OPS s'est tenu virtuellement. Les ministres de la Santé de la région des Amériques ont rendu des rapports sur la gestion du Covid-19 et débattu des politiques et des actions à mener pour relever les principaux défis sanitaires. Ils ont également établi les priorités de la coopération technique de l'entité entre les pays membres.

Le ministre cubain de la Santé, le Dr José Angel Portal, a réitéré l'engagement de notre pays à renforcer la coopération et la solidarité internationales face à la crise sanitaire déclenchée par le Covid-19 dans le monde et il a dénoncé les mensonges exprimés par le représentant des États-Unis à cette réunion virtuelle de l'OPS sur l’aide médicale que Cuba apporte à la communauté internationale.

