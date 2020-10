Cuba :  Cuba élue au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies

Cuba a été élu au Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU avec le soutien de 88% de pays membres des Nations Unies.

La Havane, 14 oct. (RHC)- Cuba a été élue mardi au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies à la majorité écrasante.

Sur Twitter, Bruno Rodríguez, ministre cubain des Affaires étrangères, a précisé que 170 pays membres de l’Assemblée générale ont voté en faveur de Cuba, en raison du respect et de l'admiration pour l'œuvre humaniste de la Révolution cubaine, principale garantie de la jouissance et de la protection des droits humains dans notre pays.

«De cette manière, l'autodétermination et la résistance du peuple cubain sont honorées face aux graves obstacles et menaces causés par la politique unilatérale d'hostilité, d'agression et de blocus économique, commercial et financier imposée par les États-Unis, qui constitue une violation flagrante, massive et systématique des droits de l'homme et le principal obstacle à la réalisation d'objectifs plus élevés dans ce domaine.

C'est aussi une reconnaissance des progrès significatifs que les femmes et les hommes cubains ont réalisés dans la jouissance de tous leurs droits et du bilan très complet de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme, qui démontre, par des faits concrets, leur volonté sans équivoque d'engager un dialogue respectueux, franc et ouvert» signale une déclaration du ministère cubain des Affaires étrangères diffusée ce mardi à La Havane.

