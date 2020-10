Cuba : L’Unification monétaire, une clé de la nouvelle stratégie économique et sociale

La Havane, 14 oct. (RHC).- Alejandro Gil, vice-Premier ministre et ministre cubain de l’Économie et de la Planification, a déclaré ce mardi que la régulation économique va au-delà de l’unification monétaire et cambiaire.

Au cours du programme La Table Ronde que diffusent la télévision nationale et le service espagnol de Radio Havane Cuba, Alejandro Gil a souligné que l’unification monétaire et cambiaire doit encourager l’intérêt pour le travail, l’un des points faibles de l’économie cubaine à l’heure actuelle.

«Nous considérons que l’économie cubaine requiert cette transformation. Nous avons en ce moment un secteur privé avec un certain niveau de développement. Nous avons besoin de réussir un enchaînement productif entre le secteur public et le secteur privé. L’économie cubaine est ouverte, elle entretient des échanges avec les marchés internationaux. Nous devons encourager les exportations. Pour chacune des stratégies conçues, la mise en application de la régulation monétaire devient indispensable».

De son côté, Marino Murillo, chef de la Commission permanente pour la mise en application des grandes lignes pour le développement économique et social a précisé que parallèlement à l’unification monétaire, les autorités ont décidé d’une réforme générale des salaires.

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

