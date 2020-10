Cuba : La régulation monétaire garantira moins d’obstacles à l’économie

La Havane, 8 octobre (Prensa Latina) Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a assuré aujourd’hui que la réorganisation monétaire garantira moins d’obstacles dans la stratégie économique et sociale mise en œuvre par la nation caribéenne.

Lors d’une intervention télévisée, en compagnie du premier ministre Manuel Marrero, le mandataire a souligné l’unification monétaire et les réformes salariales, de pensions et de prix parmi les principaux points de la stratégie.

'L’unification monétaire et de change ne constitue pas la solution magique à nos problèmes économiques et financiers, mais elle doit conduire à l’augmentation de la productivité du travail et à une performance plus efficace des forces productives', a indiqué le chef de l’Etat.

Diaz-Canel a expliqué que dans le processus d’élimination du peso convertible, le CUC, l’une des deux monnaies qui circulent légalement dans le pays, les dépôts bancaires seront garantis dans n’importe quelle monnaie, tant pour les nationaux que pour les étrangers.

Dans le cadre de la nouvelle politique, les subventions sont partiellement supprimées, mais l’aide sociale est prévue pour soutenir ceux qui n’ont pas de revenus suffisants, tout en préservant la santé et l’éducation gratuites, comme le prévoit la Constitution cubaine.

'Dans un premier temps, le livret d’approvisionnement sera maintenu avec une formule qui assure aux citoyens l’accès aux produits alimentaires de base et protège contre l’accaparement', a-t-il signalé.

Les nouvelles dispositions permettront de débloquer bon nombre des questions qui ne permettent pas aujourd’hui de progresser sur d’autres mesures de mise à jour.

Entre autres, a-t-il manifesté, le secteur exportateur sera favorisé en recevant des revenus plus élevés selon les produits exportés et en favorisant la correction des prix pour rendre les biens nationaux moins coûteux.

De même, la compétitivité des entreprises sera encouragée, ce qui aura un effet sur le remplacement efficace des importations et des chaînes de production.

Diaz-Canel a annoncé pour la semaine à venir d’autres détails de la mise en œuvre de cette stratégie avec la participation de ministres et d’autres fonctionnaires lors des émissions quotidienne du programme Mesa Redonda de la Télévision cubaine.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884976:la-regulation-monetaire-garantira-moins-dobstacles-a-leconomie-de-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101