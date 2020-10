Mexique : L’ex-ministre de la Défense arrêté aux Etats-Unis sur ordre de la DEA

Los Angeles, 16 oct. (RHC) - Les autorités nord-américaines ont arrêté l'ex-secrétaire à la Défense du Mexique, le général Salvador Cienfuegos à l'aéroport de Los Angeles sur ordre de l’agence anti-drogue des États-Unis, la DEA

Le général Salvador Cienfuegos avait été nommé à ce poste sous le gouvernement du président Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Le New York Times a noté qu'un responsable de l'application des lois fédérales a révélé que le général Salvador a été arrêté à la demande de la DEA et qu'il sera accusé de crimes liés à la drogue et au blanchiment d'argent.

«Le consul de Los Angeles m'informera (dans les prochaines heures) des accusations portées contre lui. Nous lui offrirons l'assistance consulaire à laquelle il a droit. Je vous tiendrai informés», a annoncé le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard dans un tweet.

Le journal La Jornada a rappelé que c'est la première fois qu'un officier militaire mexicain d'un rang aussi élevé est détenu par les autorités nord-américaines.

(Telesur)

