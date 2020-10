Venezuela : Arrestation d’un politicien d’extrême-droite pour conspiration contre l’Etat

Le procureur général du Venezuela a révélé dans la soirée de mardi l’arrestation du dirigeant du parti d’extrême-droite Volonté Populaire, le journaliste Roland Carreño, pour des délits présumés contre « l’ordre constitutionnel. »

« Suite à l’arrestation en flagrant délit de Roland Carreño pour sa participation aux plans de conspiration contre la paix démocratique, a désigné le procureur national N°73 pour mener les investigations correspondantes, » a annoncé le procureur général Tarek William Saab sur Twitter.

La version du Ministère Public indique que le politicien de droite a été arrêté alors qu’il remettait des armes et de l’argent liquide à des individus pour qu’ils organisent des actions contre le Gouvernement.

De façon préliminaire, les investigations accusent ce citoyen d’avoir remis des armes et de l’argent liquide à des certains individus pour qu’ils organisent des actions violentes sur le territoire national, » a ajouté le procureur.

Le ministre de la Communication du Venezuela, Freddy Ñáñez, a affirmé que Carreño « a été arrêté en flagrant délit et a avoué avoir participé à des délits contre contre l’ordre constitutionnel destinés à troubler la paix de la République. »

Ñáñez a rejeté une soi-disant campagne de discrédit contre « l’Etat de droit au Venezuela à propos de l’arrestation du citoyen Roland Carreño et il a ajouté « qu’au Venezuela, on respecte les garanties, le procès dû et les droits de la défense sans exception. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

