Venezuela : Attaque de la raffinerie d’Amuay

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a fait savoir que la raffinerie d’Amuay, située dans l’état de Falcón, a été l’objet d’une attaque armée.

Lors d’une conférence de presse donnée mercredi aux médias, le chef de l’Etat a révélé que cette attaque a eu lieu à 14H30, heure locale, mardi.

Il a précisé que pour cette attaque a été employée une « arme puissante » qu’on n’a pas encore identifiée. Le tir a renversé une tour de la raffinerie en acier plus épais que celui d’un tank de guerre.

Et il a ajouté que dans les prochaines heures, le ministre de la Communication donnera une conférence de presse avec tous les détails concernant cette attaque qu’il a qualifiée de « terroriste. »

Le chef de l’Etat a rappelé que « récemment, il y a 2 jours, 2 individus appartenant aux groupes qui cherchent à déstabiliser le pays et à causer des dommages au peuple vénézuélien ont été arrêtés e til a ajouté qu’on enquête pour connaître toutes les intentions de ces groupes : « Notre peuple vit de constantes attaques car ce sont ces secteurs qui attaquent violemment le peuple, ses industries, ses services publics et ses dirigeants. »

« Le Venezuela affronte une conspiration permanente des groupes politiques qui cherchent à provoquer la violence et déplacent de l’argent et des armes pour cela… C’est une conspiration permanente, soutenue, orgnaisée et financée par le Gouvernement des Etats-Unis avec la complicité de plusieurs Gouvernements européens, » a-t-il déclaré.

« Pour les Etats-Unis et certains pas d’Europe, il y a un bon et un mauvais terrorisme. Bon quand il s’exerce contre le Venezuela et mauvais quand c’est contre d’autres pays. Pour le Venezuela, tout terrorisme est mauvais, tout terrorisme doit être condamné et poursuivi. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/venezuela-gobierno-denuncia-ataque-terrorista-contra-refineria-de-amuay/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/venezuela-attaque-de-la-raffinerie-d-amuay.html