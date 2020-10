Venezuela : Création du Petro Immobilier

« Je renforce toute la politique de financement et le Petro Immobilier naît de la loi anti-blocus. Il permettra d’avancer dans les objectifs de construction de logements, » a déclaré jeudi le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Le Petro Immobilier inclura le Petro en tant que réserve de valeur en établissant des alliances avec des entreprises sérieuses pour mettre en œuvre des projets publics et privés.

Le ministre Ildemaro Villarroel a garanti que la Grande Mission Logement Venezuela (GMVV) continuera à être coordonné par le Pouvoir Populaire, les institutions publiques les entreprises de l’Etat et des entreprises privées qui construisent des logements dans le pays.

Ce système permettra d’incorporer au marché des valeurs destinées à construire des logements avec du capital privé et de générer de la valeur ajoutée pour protéger le financement des entreprises de construction sérieuses qui, en travaillant avec l’Etat, garantissent la construction d’au moins 5 000 000 de logements en 2025.

Villarroel a dit que ces initiatives se concrétiseront grâce à la loi anti-blocus dont débat actuellement l’Assemblée Nationale Constituante (ANC).

Le président Maduro a expliqué que la loi anti-blocus donnera des armes et des outils au Gouvernement pour associer des monnaies virtuelles, le Petro, des devises, au financement de la GMVV.

« Elle va me donner le pouvoir de financer et de conserver la GMVV au rythme de 400 000 logements par an, qui est un rythme élevé, pour atteindre au moins 5 000 000 comme le prévoit la loi de la Patrie 2025. »

« Le peuple est uni dans le travail quotidien. Le monde se demande quelle est l’arme secrète de Maduro et du Venezuela, » a-t-il déclaré.

« Je vous le dis, Donald Trump, Joe Biden, ce n’est pas Maduro. Ils continuent à m’attaquer, moi, mais je ne suis pas moi, je suis un peuple, je suis le Pouvoir Populaire qui est actif tous les jours, ce sont les pouvoirs créateurs du peuple, comme dit Aquiles Nazoa. Le peuple du Venezuela béni et beau. »

« La GMVV, aujourd’hui, 1er octobre, je déclare que nous avons atteint 3 200 000 logements et nous allons vers les 5 000 000. Oui, c’est possible, Venezuela, avec du travail, de l’amour et la bénédiction de notre dieu ! »

