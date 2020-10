Venezuela: Des fonds publics utilisés pour financer les activités des partis d’opposition

Le coordinateur national des activités de Volonté Populaire (VP), Roland Carreño, a avoué être responsable du transfert de sommes d’argent provenant de l’entreprise CITGO et destinées à financer son parti politique ainsi que Primero Justicia, Action Démocratique et Un Nouveau Temps, des partis membres de ce qu’on appelle le G4.

c’est ce qu’on peut voir sur une vidéo mise enligne vendredi part l’ex-minsitre de al communication du Venezuela, Jorge Rodríguez.

Rodríguez, candidat aux élections législatives et directeur de campagne du Grand Pôle Patriotique, a montré des preuves que ces partis politiques se sont appropriées des ressources de l’entreprise CITGO pour les utiliser pour des actions du parti et probablement pour des actions de déstabilisation.

Dans sa confession, Carreño indique que parmi ses fonctions statutaires se trouvaient « l’organisation et la supervision de tous les processus organiques du parti, » y compris l’organisation des élections, la communication et la formation de réseaux populaires. Pour tout cela, on utilisait un budget minium de 34 000 $ » qui étaient distribués aux responsables de chaque zone d’opération du pays.

Il a souligné que ce groupe ne s’est pas formé pour organiser cette année des actions comme l’incursion de mercenaires étrangers destinée à commettre des assassinats comme préambule à des situations de guerre et de déstabilisation, e faisant référence à l’Opération Gedeón et au coup d’Etat du 30 avril 2019.

Carreño a été dénoncé par une personne de son propre entourage qui a fait connaître ses actions illégales et ce qu’il comptait faire le jour de son arrestation, le 26 octobre, quand il a été arrêté à Valle Abajo, Caracas. Il est actuellement en prison pour les délits présumés de financement du terrorisme, conspiration contre l’organisation politique et trafic illégal d’armes de guerre.

Au moment de son arrestation, le journaliste a avoué que la mallette était à lui et que la personne qui l’accompagnait n’était qu’un chauffeur engagé, révàle l’Agence Vénézuélienne de Presse.

Source : VTV

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/venezuela-anuncian-pruebas-que-implican-a-roland-carreno-en-casos-de-conspiracion-y-financiamiento-del-terrorismo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/venezuela-des-fonds-publics-utilises-pour-financer-les-activites-des-partis-d-opposition.html