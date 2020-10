Venezuela : La découverte de la molécule contre le coronavirus officialisée devant l’OMS

Le Gouvernement du Venezuela a officialisé aujourd’hui devant l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sa découverte de la molécule DR-10, capable d’annuler 100% » du coronavirus.

Selon la vice-présidente Delcy Rodríguez, les résultats de l’étude préclinique de l’Institut Vénézuélien de Recherches Scientifiques sur la molécule appartenant à une plante médicinale ont été remis lors d’une rencontre avec le représentant de l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et de l’OMS au Venezuela, Pier Paolo Balladelli.

« Nous avons officialisé devant l’OMS cette découverte pour pouvoir engager les démarches internationales nécessaires à la certification et à l’enregistrement de celle-ci. »

Cette réunion a eu lieu le lendemain du jour où le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a annoncé que son pays avait réussi à développer un médicament basé sur la DR-10 qui inhibe à 100 % la maladie sans aucune sorte de toxicité pour les molécules saines.

Quand le président a fait cette annonce, la ministre des Sciences et de la Technologie, Gabriela Jiménez, avait expliqué qu’un groupe de scientifiques vénézuéliens avait commencé une étude chimique sur des cellules isolées infectées avec le virus issu de patients positifs au coronavirus auxquels on a donné plusieurs concentrations de la molécule qui est un dérivé de l’acide ursolique (un composé tri terpénique qui se trouve dans différents fruits et légumes. )

« Cette molécule présente 100 % d’inhibition à la réplication du virus 'in vitro'. elle a été étudiée sur des cellules saines sans montrer de toxicité, » a affirmé la ministre.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/28/venezuela-formaliza-ante-la-oms-hallazgo-de-la-molecula-que-inhibe-al-100-la-covid-19/#.X5pwrS17Rjs

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/venezuela-la-decouverte-de-la-molecule-contre-le-coronavirus-officialisee-devant-l-oms.html