Venezuela : La liste des exigences de l’Union Européenne pour envoyer des observateurs aux élections est inadmissible

La République Bolivarienne du Venezuela déplore le regrettable communiqué de presse publié hier, 30 septembre, par le service européen d’action extérieure de l’Union Européenne qui reflète une position biaisée concernant les conditions dans lesquelles le peuple vénézuélien élira en toute souveraineté la nouvelle Assemblée nationale, le 6 décembre prochain.

Le service européen d’action extérieure continue à ignorer les efforts réalisés par le Gouvernement vénézuélien en convenant d’un large cadre de garanties avec les différents secteurs politiques du pays pour renforcer participation du système électoral vénézuélien déjà large, sûre et plurielle en vue des prochaines élections législatives.

Il est regrettable que l’Union Européenne ait répondu à l’invitation qui lui a été faite de se joindre au processus d’observation par une liste de conditions destinées à ne pas reconnaître même les mandats constitutionnels indiscutables, dans un acte inadmissible sans rapport avec l’esprit de l’invitation qui lui a été faite ni avec la bonne ambiance qui, ces derniers mois, régnait avec le Gouvernement du Venezuela.

Le large soutien apporté pendant la récente visite des fonctionnaires du SEAE destinée à mener à bien un ordre du jour au plus haut niveau avec les institutions de l’Etat vénézuélien et divers acteurs politiques en garantissant les bons protocoles de biosécurité est le signe de l’irréductible disposition du Président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, au dialogue productif et sincère.

Le 6 décembre prochain, dans le strict respect dû aux dispositions de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela aura lieu, de façon libre et souveraine, la 25e élection en 20 ans de Révolution Bolivarienne. A ce sujet, le Gouvernement vénézuélien n’admettra d’ingérence ou de soi-disant tutelle externe d’aucune sorte. En conséquence, le Venezuela espère que l’Union Européenne aura une attitude conforme aux principes qui régissent le Droit International et se limitera à jouer un rôle positif et respectueux de facilitation.

