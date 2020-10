Venezuela : Le président Nicolás Maduro désigne de nouveaux ministres

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé dimanche qu’il avait modifié la composition de son cabinet et changé les ministres de l’Energie Electrique, du Tourisme et de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix.

Il a indiqué que l’amiral en chef gouverneure de l’état de Lara, Carmen Meléndez, sera la nouvelle ministre de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix en remplacement de Néstor Reverol.

Reverol, pour sa part, a été nommé ministre de l’Energie Electrique.

Maduro a ajouté que l’économiste, maître en gérance de l’administration publique internationale, Alí Padrón Paredes, sera à la tête du ministère du Tourisme et du commerce étranger en remplacement de Félix Palencia.

Palencia a été nommé ambassadeur du Venezuela en Chine.

Maduro a appelé les nouveaux ministres à donner le meilleur d’eux-mêmes dans les tâches qu’ils auront à mener à bien.

En septembre dernier, le président Maduro avait aussi fait des changements dans l’équipe de Gouvernement parce que plusieurs fonctionnaires étaient candidats aux élections législatives du 6 de décembre prochain.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-anuncia-cambios-gabinete-ministros-20201026-0002.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/venezuela-le-president-nicolas-maduro-designe-de-nouveaux-ministres.html