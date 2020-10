Venezuela : Le Venezuela défend la voie de la démocratie malgré les attaques

Par Waldo Mendiluza

Paris, 9 oct (Prensa Latina) – L’ambassadeur du Venezuela en France, Michel Mujica, a souligné aujourd’hui que le Gouvernement de Nicolás Maduro suit la voie de la démocratie malgré les manœuvres organisées depuis l’étranger pour imposer un changement de régime au pays.

Dans une interview accordée à Prensa Latina, le diplomate a rappelé que le 6 décembre auront lieu des élections législatives conformément à la Constitution qui prévoit que la nouvelle Assemblée soit installée au mois de janvier.

Nous voyons, dans cette élection, un respect des mécanismes démocratiques dans un pays qui possède depuis longtemps un système électoral fiable régi par le Conseil National Electoral, une entité qui émane du mandat de la Constitution de 1999, a-t-il indiqué.

A propos des campagnes destinées à discréditer les élections et à brandir le prétexte de la fraude pour ne pas les reconnaître, il a affirmé que le Venezuela possède un système électoral moderne et transparent, mis à l’épreuve à de multiples occasions.

Selon Mujica, des organisations internationales dont l’Union Européenne qui reconnaît le député Juan Guaidó, un politicien qui s’est autoproclamé président pour servir de fer de lance à la croisade des Etats-Unis contre la Révolution Bolivarienne, comme président de l’Assemblée Nationale alors qu’il ne l’est plus, ont été invitées à cette élection.

L’Union Européenne a imposé à Caracas qui les a rejetés des conditions pour envoyer des observateurs à ces élections, dont l’ajournement des élections.

Selon l’ambassadeur du Venezuela, la décision de Bruxelles de ne pas accompagner ces élections semble répondre au fait qu’elle pourrait ne plus avoir d’arguments pour continuer à soutenir Guaidó qui aurait dû être élu dans les urnes pour garder son siège à l’Assemblée Nationale et ensuite être choisi par les membres de l’Assemblée pour la charge de président qu’il usurpe.

Mujica remet en question la position de l’UE et réaffirme que le Venezuela n’a qu’un seul président légitime : Nicolás Maduro.

Le président Maduro a le pouvoir réel dans le pays, sur son territoire et sur sa population alors que Guaidó ne contrôle rien et même mieux, est contrôlé depuis l’étranger, en particulier depuis les Etats-Unis, a-t-il déclaré.

Dans son dialogue avec Prensa Latina, le diplomate a condamné les agressions contre le Venezuela dont Guaidó est complice malgré les dommages qu’elles causent à l’économie du pays et surtout à son peuple, dans une situation rendue plus grave par la pandémie de coronavirus.

Les Etats-Unis et leurs alliés parient sur l’asphyxie, certains fonctionnaires admettent même leur intention de détruire le Venezuela et sa population si c’est le moyen d’éradiquer le chavisme et le Gouvernement de Maduro, a-t-il déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402458&SEO=venezuela-defiende-via-democratica-pese-a-ataques-afirman-en-francia

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/venezuela-le-venezuela-defend-la-voie-de-la-democratie-malgre-les-attaques.html