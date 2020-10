Venezuela : Les Etats-Unis cherchent à déstabiliser le  Venezuela grâce à  l’OEA

Le Gouvernement vénézuélien a condamné l’intention des Etats-Unis de provoquer l’angoisse et de déstabiliser la paix au Venezuela par l’intermédiaire de l’OEA après « leur échec en Bolivie. » Il a envisagé une proposition d’unité et un plan « en tête à tête » des pays qui souffrent des sanctions des Etats-Unis.

« Après son échec en Bolivie, Trump demande à l’OEA de ne pas reconnaître les élections législatives au Venezuela, » a dénoncé mardi l’ambassadeur du Venezuela à l’Organisation des Etats Américains (OEA), Samuel Moncada, sur Twitter en évoquant la victoire de Luis Arce aux élections de dimanche en Bolivie.

Le diplomate vénézuélien a dénoncé la manœuvre que le Gouvernement des Etats-Unis présidé par Donald Trump envisage d’exécuter mardi ou mercredi à l’Organisation des Etats Américains (OEA) grâce à l’approbation d’une résolution demandant aux pays membres de cette organisation de ne pas reconnaître les résultats des élections législatives de décembre.

Moncada a fait allusion aux déclarations de Trump disant qu’il en reconnaîtrait pas les résultats de leurs propres élections s’il ne gagnait pas et il lui a demandé ironiquement : « Demanderez-vous aussi à l’OEA de ne pas reconnaître celles des Etats-Unis ? »

Lundi, le sous-secrétaire adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental du Département d’Etat des Etats-Unis, Michael Kozak, a fait savoir que Washington cherchera à faire approuver mardi ou mercredi, lors de l’assemblée Générale de l’OEA, une résolution destinée à organiser le plus tôt possible des élections présidentielles au Venezuela, selon l’agence de presse espagnole EFE.

Il a précisé qu’on s’attend à ce que l’OEA approuve une résolution qui condamne le Gouvernement du président Nicolás Maduro et qui dise qu’il « ne peut pas y avoir d’élections libres et justes au Venezuela. » Il a envoyé un message aux Vénézuéliens disant qu’ils doivent « trouver le moyen d’engager des négociations pour un Gouvernement de transition » afin de chasser Maduro du pouvoir.

Kozak a également déclaré qu’il demanderait à l’OEA d’approuver une autre résolution contre le Gouvernement de Daniel Ortega au Nicaragua, un pays où des élections générales auront lieu le 7 novembre 2021.

Le Nicaragua a rejeté l’inclusion de cette résolution en la considérant comme « d’ingérence et violant » les principes de la Charte des Nations Unies, la Charte de l’OEA et les principes du droit international, selon l’agence étasunienne Associated Press (AP). Le Gouvernement du Nicaragua a aussi protesté contre le résolution étasunienne contre le Venezuela.

Kozak n’a pas précisé le nombre de pays qui soutiennent les résolutions proposées par les Etats-Unis mais il a indiqué qu’on s’atrtend à ce que ce soit « une bonne majorité. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/venezuela-gobierno-condena-maniobra-de-eeuu-en-su-contra-a-traves-de-la-oea/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/venezuela-les-etats-unis-cherchent-a-destabiliser-le-venezuela-grace-a-l-oea.html