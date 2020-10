Venezuela : Nouveau système de distribution de l’essence

Le président Nicolás Maduro a affirmé mercredi que le pays produit tout le combustible dont il a besoin avec al mise en marche de 2 raffineries et il a annoncé que dès le 5 octobre, un système de distribution en ordre sera appliqué.

« Sur une période de 30 jours, du 5 octobre au 5 novembre, nous appliquerons le système du numéro de plaque pour régulariser rapidement et bien » la distribution d’essence dans le pays, a-t-il déclaré et il a expliqué que ce plan de régulation fait partie d’une nouvelle stratégie basée sur la loi anti-blocus « en tant qu’instrument destiné à permettre l’adaptation à de nouvelles circonstances, pour que le pays produise et prenne la voie de la récupération. »

« Le Venezuela produit déjà tout ce dont il a besoin pour la consommation intérieure, nous avons remis sur pied les raffineries. »

« Je veux améliorer les revenus des Vénézuéliens, des CLAP, du plan de protéines animales, du plan de décembre et de beaucoup d’autres choses. Je veux 3 mois de remontée économique, » a-t-il également déclaré et il a donné des instructions pour que les politiques et les institutions soient adaptées aux nouveaux temps : « Maintenant, un nouveau Venezuela naît avec la force des technologies adaptées aux nouveaux temps. »

« La banque du Venezuela doit être le grand axe du Petro, de la gestion des monnaies virtuelles et des devises convertibles du pays » et il a expliqué que 85% des activités commerciales qui se déroulent dans la rue se font en ce moment en monnaies convertibles : « Que la banque du Venezuela les capte, qu’elle en tire des ébénfices. C’est pour cela que le loi anti-blocus existe, pour faciliter l’assouplissement de toutes les formes d’économie qui apparaissent, » a-t-il dit et il a ajouté que tout le peuple doit savoir qu’en « assistant la banque et le système bancaire public, il a toutes les facilités du monde pour gérer les monnaies virtuelles, les actifs virtuels, les devises et toutes les formes de paiement, d’investissement, d’épargne passées et futures. »

Résultats de l’enquête du système Patrie

Le chef de l’Etat a présenté les résultats d’une enquête du système Patrie sur le blocus à laquelle ont participé jusqu’à présent 8 232 695 Vénézuéliens.

Selon cette enquête, plus de 90% des personnes interrogées disent que les sanctions économiques coercitives unilatérales des Etats-Unis violent le droit international et la souveraineté du pays et que 87,4% disent qu’elles affectent directement la population.

D’autre part, 91,8% pensent que les sanctions doivent être démantelées et supprimées et 97,7% ne sont pas d’accord avec les sanctions imposées à la compagnie pétrolière

Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), au Petro et à l’or vénézuélien.

91% des personnes interrogées soutiennent le fait que l’Assemblée Nationale Constituante demande au niveau international l’arrêt de la persécution financière et commerciale contre le pays et 89,6% sont d’accord avec l’approbation de la loi anti-blocus par l’Assemblée Nationale Constituante.

