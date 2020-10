Venezuela : Plus de 300 observateurs aux élections législatives 

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a fait savoir mercredi qu’il y aura plus de 300 experts internationaux qui observeront les élections législatives, le 6 décembre prochain.

Lors d’une conférence de presse, le chef de l’Etat a annoncé que « nous continuons à avoir al bonne habitude d’inviter (…) Plus de 300 observateurs internationaux ont déjà confirmé leur présence au Venezuela. »

Et il a ajouté que ces experts viennent « des instituts de développement de la technique électorale les plus importants d’Amérique Latine et des Caraïbes. Des observateurs internationaux viennent d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine et des Caraïbes et même des Etats-Unis. »

Il a souligné que la légitimité du processus de renouvellement de l’Assemblée Nationale est établie dans la Constitution et il a souligné que le peuple du Venezuela a le droit démocratique et souverain de choisir ses autorités grâce au vote.

« La Constitution demande de faire des élections législatives obligatoires cette année pour remplacer le Pouvoir Législatif. L’Assemblée Nationale, celle qui est en place aujourd’hui, s’achève le 4 janvier de 2021, pas un jour de plus, cette Constitution qui est la source de toute légitimité est catégorique, » a-t-il déclaré.

Et il a dénoncé les manœuvres d’organismes comme l’Organisation des Etats Américains pour déstabiliser la région.

Les partis d’opposition appellent à voter

Les dirigeants des partis d’opposition COPEI et Espoir de Changement qui font partie de la coalition Alliance Démocratique ont exhorté mercredi à voter pour résoudre les différends démocratiquement et ont rejeté les appels à l’abstention.

« Nous ne cesserons pas d’appeler à participer à toutes les institutions et à la vie publique en général… »

« S’abstenir, c’est tout simplement laisser les autres décider de notre avenir, » a écrit Juan Carlos Alvarado, le secrétaire national du COPEI sur Twitter et il a affirmé lors d’une conférence de presse que « le 6 décembre est la solution et la voie la plus efficace que doit prendre le peuple. »

Le dirigeant d’ Espoir de Changement, Javier Bertucci, a reconnu l’efficacité, la transparence et la viabilité des nouvelles machines à voter fournies par le Conseil National Electoral (CNE) pour les prochaines élections. Et il a affirmé que la seule façon de promouvoir el changement, c’est de participer aux élections du 6 décembre.

« Nous deovns cesser d’écouter ces mauvaises rumeurs qui nous viennent de ces secteurs extrémistes et aller voter puisque c’est la seule voie. Ne nous laissons pas tromper par ces offres incohérentes (en référence aux appels à l’abstention) qui n’ont amené que douleur et tragédie, » a-t-il déclaré. Et il a écrit sur Twitter : « Il est irresponsable d’inviter le pays à suivre une route qui n’apporte pas de solution au conflit. Le combat, c’est le vote. »

