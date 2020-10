Venezuela : Présentation des nouvelles machines à voter

La présidente du Conseil National Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, a présenté vendredi les nouvelles machines à voter automatiques, avec une autonomie de 10 heures, qui seront utilisées lors des élections législatives du 6 décembre prochain. Selon cet organisme, la machine ‘EC-21’ a un système d’opération simple, « agile, fonctionnel et fiable » et un écran haute résolution pour faciliter la sélection du vote et une imprimante intégrée.

Ce modèle possède une batterie interne qui garantit la « totale indépendance électrique dans le fonctionnement de la machine à voter, » a précisé Alfonzo après avoir souligné que ce dispositif a un son intégré pour pouvoir assister les personnes qui ont un handicap auditif.

La présidente du pouvoir électoral a aussi précisé que le système a le soutien technique d’un réseau blindé exclusif et totalement isolé d’internet. « C’est une machine à voter dotée d’une technologie de pointe comme le mérite ce système automatique et les Vénézuéliens eux-mêmes qui ont accepté chaque innovation qui apporte plus de garanties. »

Pour sa part, le recteur Carlos Quintero a fait savoir que le CNE a 49 539 machines à voter et il a précisé que le nouveau modèle a été conçu dans le pays par des techniciens vénézuéliens.

Selon lui, ce nouveau dispositif permettra de réduire le temps consacré au vote à moins de 20 secondes, ce qui aidera les électeurs à exercer leur droit rapidement dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/10/cne-presento-las-nuevas-maquinas-de-votacion-automatizada-para-las-elecciones-legislativas-del-6-d/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/venezuela-presentation-des-nouvelles-machines-a-voter.html