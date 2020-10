Venezuela : Un bateau de guerre étasunien à 16,1 milles des côtes vénézuéliennes

Le ministre des Relations Extérieures du Venezuela a dénoncé le fait que le Commandement Sud des Etats-Unis a placé un bateau destructeur de missiles à une distance de 16,1 milles marins des côtes vénézuéliennes dans une zone contiguë aux eaux territoriales du pays dans l’intention d’intimider le Venezuela.

Dans un communiqué, la chancellerie a précisé que le bateau de guerre a reconnu l’autorité de l’Etat vénézuélien en répondant aux communications radio de la Marine Bolivarienne qu’il réalisait des patrouilles contre le trafic de drogues.

Ce document dit aussi que « l’emploi d’un bateau de guerre avec la capacité de détruire des missiles de longue portée pour faire des opérations de cette nature attire l’attention » et il ajouté que, de toute évidence, il s’agit « d’un acte délibéré de provocation erratique et infantile » et que cette action « met en évidence le peu de rigueur professionnelle du Commandement Sud des Etats-Unis. »

Le ministère des Relations Extérieures souligne aussi que la Marine Nationale Bolivarienne patrouille systématiquement et en permanence dans ses eaux territoriales et juridictionnelles dans la lutte qu’elle mène réellement contre le fléau du trafic de drogues.

« Le Venezuela déclare qu’il ne tombera pas dans d’absurdes provocations destinées à perturber la paix et la sécurité du peuple vénézuélien et des peuples frères des Caraïbes et renouvelle son engagement irréversible à garantir et à protéger sa souveraineté sacrée et l’intégrité de son territoire en respectant toujours les lois internationales. »

Le Venezuela avait déjà dénoncé un événement similaire le 16 juillet dernier lorsque le bateau de guerre USS PINCKNEY (DDG-91) avait fait une incursion furtive.

