Venezuela : Une molécule 100% efficace contre le coronavirus

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé que son pays a réussi à développer un médicament qui annule « à 100% le coronavirus SARS-CoV-2, responsable du COVID-19. Ce médicament est basé sur la molécule DR-10, utilisée dans la traitement de l’hépatite C, du papillome humain (VPH) et de l’ébola ainsi que d’autres maladies. C’est l’Institut Vénézuélien de Recherches Scientifiques (IVIC) qui a réalisé l’étude à ce sujet. La ministre Gabriela Jiménez a expliqué que cette molécule est un triterpène dérivé de l’acide ursolique.

« Je veux dire que le Venezuela a obtenu un médicament qui annule à 100% le coronavirus, » a-t-il affirmé. Le médicament agit contre le coronavirus « sans aucune toxicité qui porte atteinte aux molécules saines, » a souligné le Président.

La ministre de la Science et de la Technologie, Gabriela Jiménez, a expliqué que les études ont commencé il y a 6 mois à l’initiative du gouverneur de l’état de Carabobo, Rafael Lacava, qui avait reçu une plante qui avait des propriétés médicinales. Celle-ci a été transmise à l’IVIC et un groupe de chercheurs a commencé son étude chimique en contrôlant l’activité biologique dans des cellules infectées avec le virus SARS-CoV-2 extrait de patients vénézuéliens. Ces cellules infectées ont été soumises à différentes concentrations.

La ministre a expliqué qu’on a identifié le principe actif (la molécule), un dérivé de l’acide ursolique qui présente 100% d’inhibition de al réplication du virus in vitro.

A partir de là, on a identifié la structure chimique de la molécule : c’est un triterpène dérivé de l’acide ursolique. On a fait une étude chimique et moléculaire, m :ême une résonnance magnétique, au carbone et aux protons pour identifier la structure complète. toutes les études statistiques ont été faites au laboratoire de virologie. On a isolé la molécule, le rapport technique et chimique et l’activité biologique attribuée indiquent 100% d’inhibition du virus SARS-CoV-2.

Jiménez a indiqué que ce rapport a obtenu l’aval de l’IVIC et qu’il est à la disposition du corps scientifique du pays et de l’OMS pour qu’on puisse commencer les prochaines activités.

Le Président Maduro a signalé qu’on « va procéder, ces prochains jours, à faire ce qu’il faut pour que les résultats obtenus par l’IVIC soient ratifiés par l‘Organisation Mondiale de la Santé (…) En obtenant cette ratification de par l‘Organisation Mondiale de la Santé, nous pourrons préparer la production de masse, les alliances internationales pour la production de masse de cette molécule et l’apporter au monde en tant que traitement du coronavirus. »

Il existe actuellement au Venezuela plusieurs traitements efficaces contre le SARS-CoV-2 comme l’ozonothérapie aussi bien rectale que par voie sanguine qui « avec le coronavirus est très efficace et provoque une guérison immédiate. C’est pour cela que j’ai fondé le Centre National Scientifique de l’Ozone » a expliqué le chef de l’Etat. D’autre part, le Remdesivir est l’un des traitements les plus populaires au monde et a été administré à de nombreux patients vénézuéliens.

