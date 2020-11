Amérique Latine : Chômage et Covid, combinaison létale.

Par Guillermo Alvarado

Les femmes, les jeunes de 25 ans et les personnes ayant une formation scolaire et technique basse sont les principales victimes de l’augmentation du chômage causée en Amérique Latine et dans les Caraïbes par la pandémie de Covid-19, ont signalé des organismes spécialisés.

Un rapport conjoint de l’Organisation Internationale du Travail, l’OIT, et de la Commission Économique de l’ONU pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, la CEPAL, indique qu’en 2020 le taux de chômage a augmenté de façon accélérée et que sa réduction sera lente.

Si la région maintenait un rythme idéal pour les circonstances actuelles d’une croissance du PIB du 3%, les indices qu’il y a avait avant la crise sanitaire seraient atteints en 2023.

Mais si la croissance se maintenait au niveau moyen de la dernière décennie, c’est-à-dire, de 1,8%, ces résultats arriveraient en 2025.

Dans le panorama le plus sombre, du 0,4% obtenu ces six dernières années, il n’y aurait aucune amélioration de la situation de l’emploi dans la prochaine décennie.

Une autre donnée très préoccupante est qu’à cause de la fermeture massive de micros, petites et moyennes entreprises, la perte de postes de travail s’est élevée à 47 millions par rapport à l’année dernière.

L’économie et le marché de l’emploi dans notre zone ont subi les coups les plus durs de ces 100 dernières années, avec des coûts élevés.

Parmi les plus touchés figurent les femmes qui ont traditionnellement de plus grandes difficultés pour accéder à un emploi ou le font avec de grands désavantages par rapport aux hommes.

Il y a aussi les jeunes d’entre 17 et 25 ans dont beaucoup cherchent leur premier emploi avec peu de chances de succès. Le document signale que le Covid-19 est en train de générer de grandes cicatrices dans le dossier d’emploi de beaucoup de gens.

Il y a aussi ceux avec peu de formation qui doivent réaliser les travaux non-compatibles avec le télétravail , et qui n’ont eu d’autre choix que faire face aux risques de la maladie ou perdre leur source de revenus.

Même si la pandémie cédait du terrain durant la première moitié de 2021, de toutes les façons les possibilités de se réinsérer au travail de beaucoup de gens seront lointaines, ce qui étendra la crise économique et sociale à moins que les gouvernements prennent les mesures adéquates.

Parmi elles figure la mise en place de programmes combinant la formation avec le paiement de prestations pour encourager les personnes ainsi qu’offrir une aide financière aux micros, petites et moyennes entreprises pour permettre qu’elles résistent à l’impact de la crise sanitaire et économique globale.

