Amérique Latine : Joe Biden et la nouvelle Amérique Latine 

Le président des Etats-Unis récemment élu, Joe Biden, devra affronter un panorama latino-américain nouveau et en train de changer, très différent de celui que Donald Trump a créé pendant ces 4 dernières années.

Même si les médias diplomatiques des pays latino-américains ont manifesté un certain soulagement à cause de la défaite du président républicain, les politiques du prochain Gouvernement Biden envers la région sont encore inconnues.

Certains analystes affirment que la Maison Blanche a d’autres priorités comme affronter la pandémie de COVID-19, ses effets sur l’emploi et sur l’économie du pays et la polarisation politique et sociale des Etats-Unis en plus de ses torts envers ses alliés et d’autres puissances.

rares sont ceux qui pensent que les problèmes de l’Amérique Latine et des Caraïbes soient une priorité pour Washington mais qu’ils expérimentent peut-être un traitement différent de celui que leur ont donné Trump, l’Organisation de Etats Américains (OEA), et Luis Almagro.

Cette année qui a été difficile pour tout le monde, dans cette zone géographique a vu beaucoup d’ombres et des lumières qui vont obliger Biden et sa vice-présidente, Kamala Harris, à la regarder d’un autre œil et peut-être à revoir leur politique envers une Amérique Latine en crise et en transformation permanente.

Bien que les médias internationaux se soient principalement occupés de la victoire des démocrates aux Etats-Unis, il y a également eu dans le reste de la région des élections qui marquent un nouveau tournant que Biden devra connaître et respecter.

Par exemple, la Bolivia, objet d’un cruel coup d’Etat réalisé l’année dernière avec le soutien ouvert de Washington et de l’OEA, a fini par rétablir la démocratie grâce à des élections transparentes lors desquelles ont été élus le président Luis Arce et le vice-président David Choquehuanca, des camarades du populaire dirigeant indigène, l’ex-président Evo Morales.

De même, Alberto et Cristina Fernández ont introduit un changement important en Argentine en triomphant dans les urnes pour affronter les principaux ravages néo-libéraux faits par le vaincu, Mauricio Macri.

En 2020, il y a eu aussi des changements de Gouvernement dans les pays des Caraïbes : République Dominicaine, Guyana, Trinidad et Tobago, Jamaïque, Suriname, San Cristóbal et Nieves.

En février prochain, l’Equateur décidera s’il garde ou non le Gouvernement du président Lenin Moreno. Il doit y avoir des élections générales au Pérou en avril, au Nicaragua et au Chili en novembre.

Plus tard, en 2022, il y aura les élections présidentielles en Colombie pour remplacer Iván Duque et au Brésil où le politicien d’extrême-droite Jair Bolsonaro peut se représenter pour briguer un second mandat.

D’ici 2024, pratiquement tous les pays d’Amérique Latine devront élire ou remplacer leurs chefs d’Etat et il y aura des élections partielles au Brésil, au Salvador, au Mexique et en Argentine.

Avant la fin de 2020, en décembre, le Venezuela, constamment attaqué par le Gouvernement Trump et l’OEA, réalisera des élections législatives.

Et au Chili, le récent plébiscité constitutionnel va permettre d’enterrer, en avril prochain, la Constitution mise en place par le dictateur Augusto Pinochet et laissée en vigueur par plusieurs Gouvernements civils, jusqu’à aujourd’hui.

La région, qui a salué l’élection de Biden, continue d’affronter la pandémie de coronavirus et une profonde crise économique et sociale qui provoquent l’incertitude face aux élections à venir.

A propos de Cuba, qui résiste depuis 6 décennies à un blocus économique, commercial et financier imposé par les Etats-Unis et énormément renforcé par le Gouvernement de Trump, Biden a qualifié « d’échec » cette politique et a annoncé un nouveau point de vue envers l’île.

Biden devra traiter avec cette « nouvelle normalité » aux Etats-Unis et dans le reste de la région avec toute son histoire d’instabilité et d’espoirs.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/estados-unidos-joe-biden-y-la-nueva-latinoamerica/

