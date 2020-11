Amérique Latine : Le retour du processus progressiste

Pour l’analyste politique Marco Teruggi, les événements récents au Chili, en Bolivie et au Pérou sont la marque dune nouvelle impulsion des processus de changement dans la région contre la droite et le modèle néo-libéral.

Dans une interview accordée à l’émission En Clave Política diffusée par Telesur, Teruggi a rappelé que 2019 s’est achevé avec un continent plein de protestations et de mobilisations dans les rues contre le néo-libéralisme.

Il a signalé que la pandémie a gelé les actions mais que beaucoup de ces processus se sont poursuivis, par exemple au Chili avec le plébiscite, la victoire du MAS en Bolivie, les récents événements au Pérou.

Il a ajouté que la droite latino-américaine n’a pas su comprendre les processus de changement dans la région et il a affirmé qu’elle est de nature néo-libérale et alignée sur les Etats-Unis.

Sur les élections législatives du 6 décembre prochain au Venezuela, Teruggi a prévenu que les Etats-Unis sont en train de les saboter non seulement au niveau de la diplomatie internationale mais aussi à l’intérieur du pays avec des sanctions et des menaces envers les personnalités politiques d’opposition.

Marco Teruggi a déclaré que les actions des Etats-Unis sont une ingérence directe et frontale pour qu’il n’y ait pas d’élections.

Mais il a affirmé que malgré les tentatives de Washington, la majorité des Vénézuéliens parient sur la résolution du conflit par les urnes.

A propos de la victoire de Luis Arce en Bolivie, Teruggi a expliqué que c’est une victoire du processus de changement et qu’au-delà du retour du MAS et de la voie démocratique dans le pays, en Bolivie, un renouvellement du processus de changement a été mis en marche grâce à la présence d’autres personnalités à l’Assemblée Nationale et dans différents secteurs du Gouvernement.

Selon lui, cela prouve que le processus de changement revient renforcé.

Sur les événements survenus au Pérou, l’analyste politique souligne que la société péruvienne, au-delà de al réforme des institutions et de la politique, est en train de discuter d’un changement de modèle.

Et il a rappelé que de Fujimori à Vizcarra, il y a un ensemble de présidents impliqués dans des affaires de corruption et une classe politique qui tourne le dos à la société. Pour lui, les protestations au Pérou montrent une indigestion de la classe politique corrompue, c’est pourquoi une procédure a été ouverte pour réformer la Constitution de Fujimori .

Enfin, Marco Teruggi a conclu qu’en Amérique Latine, il y a un retour des courrents progressistes.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/america-latina-impulso-proceso-progresista-20201120-0002.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/amerique-latine-le-retour-du-processus-progressiste.html