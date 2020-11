Argentine : Condoléances du Président Maduro au peuple argentin pour la mort de Diego Maradona

Caracas, 25 novembre 2020

Chers membres de la famille et cher peuple argentin,

C’est avec un profond chagrin que j’écris ces lignes : nous avons reçu un coup dévastateur pour nos sentiments. Un ami, un frère, a disparu physiquement, un Géant sur le terrain et hors du terrain. Le Peuple du Venezuela est de tout cœur avec vous, ses filles, ses fils, et avec notre frère, le Peuple argentin.

Depusi le début de sa carrière, il était évident que Diego allait écrire l’histoire sur le terrain et il l’a fait. Avec l’Albiceleste et tous les clubs dans lesquels il a joué, il a écrit littéralement des pages en or, des pages inoubliables.

Je suis de ceux qui considèrent Diego comme le plus grand footballeur de tous les temps : il y a un avant et un après Maradona, un avant et un après le crack de la prodigieuse main gauche, l’artiste inégalable, le cerf-volant cosmique qui continue et continuera à voler haut.

Rebelle, irrévérencieux mais surtout un vrai patriote, un inébranlable combattant pour l’unité de la Grande Patrie. Je veux évoquer le Diego qui est devenu l’un des grands fossoyeurs de la ZELA, ici, à Mar del Plata en novembre 2005: il était là, avec notre Commandant Eternel, prouvant qu’il était le champion de la dignité.

En réalité et en vérité, le Pibe de Oro d’Amérique a bien mérité l’amour de nos Peuples. Diego ne nous laisse pas seulement un extraordinaire héritage dans le football : notre Pelusa incarne un héritage humain et politique aussi lumineux qu’impérissable.

Je parle du Diego des peuples, du Diego fidèle à ses origines, du Diego des enfants, du Diego qui vivra toujours en nous : le fils de Fidel, le frère d’Hugo et d’Evo, mon frère. Le Diego qui ne cachait pas son amour infini pour le Venezuela, le Diego qui fut un défenseur irréductible de la Révolution Bolivarienne, le fier chaviste.

Recevez une accolade infinie du Peuple de Bolívar et de Chávez qui porte Diego dans son cœur.

Nicolás Maduro Moros